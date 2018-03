The Witcher III : Une superbe statuette de Ciri qui vaut son pesant d’or

A peine remis de l’annonce surprise d’un Geralt dans sa baignoire, les collectionneurs d’effigies de personnages de The Witcher III : Wild Hunt vont avoir encore de quoi cramer la caisse.

Le fabricant Prime 1 Studio s’est encore une fois déchiré. Y’a pas d’autre tournure. Toutes celles et ceux qui ont eu le bonheur de jouer à The Witcher III ont forcément apprécié la représentation de Ciri, fille adoptive ultra badass de Geralt et Yennefer par droit de surprise.

Ciri Fiona Elen Riannon, princesse de Cintra, petite-fille de la reine Calanthe, surnommée le Lionceau de Cintra, a droit à une statuette qui lui fait parfaitement honneur. Comme vous pouvez le voir dans notre galerie d’images ci-dessous, cette effigie de 68cm de hauteur pour une largeur de 36 cm et une profondeur de 34 cm respecte le design de la jeune femme dans le jeu de CD Projekt RED. Et sur la version Exclusive (parce qu’il faut toujours autre chose que du standard), vous pourrez lui faire changer de coupe de cheveux.

Magnifique, n’est-ce pas ? Bon, forcément, la beauté, ça a un prix. Et là, il est de 638,89 euros sans les taxes sur Sideshowtoy !

Vous pouvez la précommander mais il faudra être patient : la livraison est prévue entre juillet 2019 et septembre 2019. C’est beau, mais c’est loin.

