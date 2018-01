TEST des Manettes Rétro 8bitDo : C’est dans les vieilles manettes qu’on fait du bon Gaming

Il manque souvent une interface physique pour retrouver les sensations originales. Sur ce plan, 8bitdo propose une gamme de matériel sur laquelle nous allons nous pencher aujourd’hui. Cerise sur le gâteau, il existe un importateur français avec son SAV !

Des manettes branchées en France

On trouve une multitude de manettes basées sur un design rétro et en offres en ligne, mais peu d’entre elles proposent un contact en France pour gérer les commandes. 8bitDo a un site français, avec sa boutique et son stock expédié depuis l’hexagone. La société importatrice est basée à Strasbourg et est tenue par Aurélien Detandt et Quentin Wack.

Vous trouverez également les produits 8bitDo sur des plateformes comme Amazon, mais en passant par l’importateur officiel français, vous serez assurés de bénéficier d’une prise en charge immédiate, qu’il s’agisse d’une question d’ordre technique, ou d’un échange direct pour la garantie d’un an. Le site officiel français propose tous les liens nécessaires aux mises à jour et à l’utilisation des manettes. Il n’est pas parfait, mais au moins vous ne serez pas obligés de parler le mandarin. Le taux de retour serait assez faible pour le moment, puisque de l’ordre de 1%. La progression des ventes étant exponentielle, ces statistiques devraient se préciser dans les mois à venir.

NES30 / FC30, la légende de la croix directionnelle

Ceux qui ont connu les manettes Nintendo Entertainment System et Famicom ont une tendresse toute particulière pour ces dernières. Utilisée pour la première fois avec une console de salon, la commande de croix directionnelle directement importée des Game & Watch, étaient indestructibles. La première version Famicom était directement soudée sur la machine, obligeant les propriétaires à renvoyer toute la console en cas de souci. Mais cela a été rapidement corrigé.

Les NES30 et FC30 sont donc les reproductions contemporaines de ces modèles historiques et mises au goût du jour. Cependant, si elles respectent le design général de l’époque, elles s’en libèrent pour proposer plus de fonctions. Ainsi, quatre boutons se trouvent sur la partie droite au lieu des deux d’origine. Les tranches supérieures accueillent également deux boutons supplémentaires.

La prise en main s’en trouve légèrement modifiée et il est dommage de sacrifier l’authenticité de l’expérience au profit de ces nouvelles touches. Cela permet cependant d’utiliser le pad sur des jeux autres que les reproductions des titres NES et de jouer à l’ancienne avec suffisamment de commandes. Le retour de position de la croix de direction est conforme aux origines, de même que le toucher “gomme” des fonctions select et start. La finition est irréprochable.

Utilisable directement sur PC à l’aide d’un câble micro-USB (fourni) qui sert aussi à la recharger, elle fonctionne également en Bluetooth avec tous les périphériques compatibles (la liste des compatibilités est précisée en fin de paragraphe). Attention cependant à penser à effectuer une mise à jour du firmware de la manette en passant par le site officiel dès que vous en prenez livraison. Le bon fonctionnement des connexions bluetooth est à ce prix. Le mobile Xtander livré avec, sert aussi bien à proposer une protection supplémentaire, que de support pour poser un smartphone afin de jouer avec tout le confort nécessaire.

La connexion Bluetooth s’effectue en basculant la manette dans les divers modes proposés en combinant deux touches à la mise sous tension. La manipulation est assez simple, mais il est dommage de ne pas disposer d’une notice, même simplifiée pour avoir ces informations. Un passage sur le site officiel est indispensable. Pas de lag dans la plupart des utilisations, mais il a parfois été nécessaire de s’y reprendre à plusieurs fois pour régler des soucis de connexion. Les NES30 et SFC30 sont livrées avec un porte clef commémorant les 30 ans de la NES/Famicom, un petit plus sympathique.

Au final ce pad est intéressant mais se positionne de façon assez étrange dans la gamme. Revendiquant un héritage mythique, il ne le respecte pas totalement et offre autant de fonctions que son homologue reproduisant le style de la Super Nintendo/Famicom (voir paragraphe suivant). Cependant, si c’est le style carré qui vous plaît, c’est un coup de coeur qui vous fera choisir la NES30. L’objet reste d’assez bonne qualité pour se suffire à lui-même et être emporté partout.

Compatibilité : Wii / Wii U / PC Win7 et plus / Raspberry Pi / MacOS 10.7 et plus / Bluetooth 2.0 et plus / Android 4.0 et plus / Switch (pas de vibrations ni de reconnaissance de mouvements)

Mensurations : 132mm x 64mm x 15mm / 270g

Alimentation : Batterie Li-on 480mAh

Autonomie théorique (vérifiée) : 18 heures

Prix (janvier 2018) : 30€

SNES30 / SFC30, la révolution des boutons sur la tranche

Véritable révolution dans la manière de jouer à l’époque ou elle était sortie, la manette de la Super Nintendo comportait déjà 6 boutons et innovait en utilisant les tranches. Une configuration qui semble tout à fait naturelle aujourd’hui et qui est devenue standard en doublant même le nombre de touches accessibles à cet endroit.

La version française et japonaise (la SFC30) reprend exactement la même configuration et procure d’excellentes sensations. Si vous préférez des couleurs plus ternes, la version américaine est également proposée (SNES30). Pour faire simple et rapide, on se retrouve ici avec des prestations identiques à la grande soeur NES30, dans une coque plus conforme aux touches proposées. Celles qui sont sur la tranche ont un retour un peu moins vif que les originales, mais les similitudes sont bluffantes. Un certain nombre d’utilisateurs étaient d’ailleurs persuadés que 8bitDo avait un passé de sous traitant pour Nintendo (ce qui n’est absolument pas le cas). En ouvrant les bestioles, on constate évidement que le matériel utilisé est “basique” mais moderne. Il est d’ailleurs particulièrement appréciable de pouvoir ouvrir facilement les pads (c’est valable pour les NES, SNES et N64), ce qui garanti qu’on puisse remplacer l’accu (dont la capacité n’est pas galvaudée) lorsqu’il montrera des signes de fatigue (une issue inévitable si vous l’utilisez régulièrement).

Côté connectique, on retrouve également le porte clef anniversaire, le câble micro-USB et une compatibilité de plus avec la New Wii. Si vous souhaitez allier le côté pratique d’une manette bluetooth avec l’authenticité des sensations de la Super Nintendo, la SFC30 est juste le périphérique qu’il vous faut.

Compatibilité : Wii / Wii U New Wii / PC Win7 et plus / Raspberry Pi / MacOS 10.7 et plus / Bluetooth 2.0 et plus / Android 4.0 et plus / Switch (pas de vibrations ni de reconnaissance de mouvements)

Mensurations : 144mm x 61mm x 24mm / 285g

Alimentation : Batterie Li-on 480mAh

Autonomie théorique (vérifiée) : 18 heures

Prix (janvier 2018) : 30€

N64, la première manette analogique de Nintendo

Le nom de la référence est évocateur et on retrouve à nouveau une manette qui avait défrayé la chronique lorsque les joueurs l’ont découverte. Une forme unique et tout à fait originale et un stick analogique au milieu. Elle était plutôt faite pour les droitiers, mais sa configuration pouvait également plus facilement convenir aux gauchers. Une petite révolution à l’époque.

Le packaging est soigné (comme pour les autres produits), le câble USB et un porte-clefs cette fois au logo de 8bitDo sont inclus. Une notice (en anglais) accompagne le tout avec les manipulations nécessaires. Le toucher est moins agréable que l’originale le plastique étant un peu plus cheap. La prise en mains est en revanche identique, avec les avantages et les inconvénients de l’époque. On est par exemple plus à l’aise avec les mains en position pour les boutons numériques, que pour le stick analogique. Ce dernier possède d’ailleurs une résistance supérieure à l’originale, avec une précision ressentie un poil en dessous. Le toucher des boutons est en revanche irréprochable et leur retour en position neutre parfait. Ils possèdent le même jeu latéral que l’on pouvait observer à l’époque.

La tranche supérieure possède le même système de connexion (mini-USB) et les mêmes LED que le reste de la gamme afin de savoir dans quel mode le périphérique se trouve. L’appairage s’effectue en revanche d’une façon plus originale avec un bouton dédié juste à côté de la gâchette “Z”. L’appui long sur la touche “Start” permet d’allumer et d’éteindre la manette et de changer de mode de compatibilité. La connexion directe en USB à un PC fonctionne immédiatement. Une fois encore, une mise à jour du firmware s’impose pour maximiser la compatibilité. Puisque nous en sommes à la connectique et au dessous de la manette, attardons-nous un instant sur le logement qui accueille le rumble pack. Cet accessoire permettait de faire vibrer la manette (encore une nouveauté que beaucoup jugeaient gadget et inutile…), mais sur cette réplique, pas de connecteur et donc aucune chance d’en profiter. Le logement n’est présent que pour que la forme puisse redonner des sensations aussi proches que possible de l’original.

La N64 représente l’étape qui préfigure la SNES 30 Pro (en rupture en ce moment en France) puisqu’elle est la seule de la gamme à proposer un stick analogique bien pratique pour certains jeux 3D ou les titres de course par exemple. Dans la mesure où d’autres gammes de pads sont très souvent déjà analogiques et où elle est plus volumineuse que les deux autres produits, elle se positionne difficilement comme un périphérique nomade et aura sans doute plus de difficultés à intéresser les joueurs qui souhaitent pouvoir jouer partout.

Compatibilité : Wii / Wii U / PS3 / PC Win7 et plus / Raspberry Pi / MacOS 10.7 et plus / Bluetooth 2.0 et plus / Android 4.0 et plus /

Mensurations : 150mm x 150mm x 72mm (avec le stick) / 186g

Alimentation : Batterie Li-on 480mAh

Autonomie théorique (vérifiée): 18 heures

Prix (janvier 2018) : 46,80€

NES30 PRO / FC30PRO, le mariage analogique 8bits/16bits

Nous ne vous parlons pas des NES et FC30 PRO juste après les pad NES européens et japonais, ils en sont pourtant des émanations directes avec une hybridation qui se penche vers la forme de leurs homologues SNES. Mais ils suivent logiquement le pad N64 qui introduisait le premier stick analogique.

On retrouve donc le noir et le gris des versions EU et US avec le rouge et doré de la version japonaise. Les bords sont arrondis, il y a une gâchette de plus sur la tranche supérieure et toujours une configuration proposant la croix de direction et les touches Select et Start en gomme. Le gros plus de ces pads pro, c’est qu’ils sont dotés de deux sticks analogiques et vont donc permettre en particulier d’être utilisés avec une Switch (toujours sous réserve de firmware mis à jour). Une combo particulièrement classe, car que ce soit pour jouer à d’anciens jeux ou aux dernières productions, on dispose d’un objet qui est à la fois dans un esprit Nintendo et avec un mélange réussi… de tradition et de modernité. L’éclairage des tranches renseigne sur le mode de compatibilité qui est choisi, ainsi que sur l’état de la batterie (veille, en charge, pleine). On gagne encore en classe ce que l’on perd en discrétion.

Ces versions sont moins “Do it Yourself Proof” puisque les boîtiers sont assemblés “clipsés”. Pas de vis sur la face postérieure, le changement de l’accu de 480mAh est donc incertain ou au moins un peu plus complexe que sur NES30 et FC30 et leurs grandes soeurs SNES.

Dans cette gamme dotée de sticks analogiques, il existe également des versions SNES et SFC qui ajoutent aux pads que vous connaissez maintenant déjà une paire de sticks analogiques. Leur succès a été tel, qu’elles ont longtemps été en rupture et ne sont pas forcément tout le temps disponibles sur le site français de 8bitDo.

Compatibilité : Windows / Android / macOS, Sbitdo, Nintendo Switch

Mensurations : 132mm x 64mm x 15mm / 290g

Alimentation : Batterie Li-on 480mAh

Autonomie théorique (vérifiée): 18 heures

Prix (janvier 2018) : 49,80€

Vous savez désormais presque tout sur la gamme 8bitDo qui propose encore d’autres périphériques geeks sur lesquels nous ne nous attarderons pas aujourd’hui. Mais citons tout de même les récepteurs bluetooth pour utiliser en mode sans fil les manettes sur NES, SNES et même NES mini.

Tout cela est à découvrir sur le site officiel. N’hésitez pas à parcourir notre galerie pour découvrir les périphériques sous tous les angles et laisser vos retours dans les commentaires si vous les avez déjà essayés. Alors avez-vous fait votre choix ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr