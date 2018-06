Ted Dabney, le cofondateur d’Atari et pionnier de programmation de jeux vidéos, est mort

Son nom est peu connu du grand public. Pourtant, Ted Dabney est le cofondateur d’Atari mais aussi le programmateur du célébrissime jeu Pong. Le fameux jeu d’arcade où un petit point lumineux se renvoie à l’aide de deux raquettes plates. Or, la figure historique du jeu vidéo vient de disparaître à l’âge de 81 ans. Ainsi, selon la presse américaine et relayée en France par Le Monde, Samuel Dabney, dit Ted Dabney est mort samedi 26 mai.

Son épouse a confirmé cette information, jeudi 31 mai, au New York Times. Elle a précisé qu’il était décédé des suites d’un cancer de l’oesophage.

Samuel Ted Dabney, né en 1937, avait fondé Sygyzy en 1972, la société de jeux vidéo qui allait devenir Atari peu de temps après à Sunnyvale, dans la Silicon Valley en Californie avec Nolan Bushnell. Le groupe a été pionnier des jeux vidéos d’arcade puis de console avec Pong. Celui-ci a été lancé fin 1972. Devenu mythique, ce jeu simule une partie de ping-pong. Les joueurs doivent arrêter et renvoyer un petit carré, la balle, en guidant, grâce à des manettes, des petits traits figurant les raquettes, de part et d’autre d’une ligne verticale délimitant les deux parties du terrain. Le tout agrémenté de « pocs » électroniques sonores à chaque fois que la balle heurte la raquette.

Parmi ses réalisations, on doit aussi à cet ingénieur américain la programmation de Computer Space. Il s’agit du tout premier jeu vidéo commercial de l’Histoire, inspiré d’un jeu universitaire des années 1960 baptisé Spacewar !

Ted Dabney a quitté Atari dès 1973. Il a finalement abandonné complètement le secteur informatique au début des années 80, selon le site spécialisé destructoid.com. Par ailleurs, Atari a échappé à la faillite en février 2013. En effet, la société a été rachetée par la holding du français Frédéric Chesnais, Ker Ventures et par le fond américain Alden.

Son décès a été annoncé samedi 26 mai sur Facebook par son ami Leonard Herman, historien des jeux vidéos.

A-t-il écrit.

I just learned that my good friend, Ted Dabney, the co-founder of Atari, passed away at the age of 81. RIP dear friend. Your legacy will live on a long time!

A tweeté pour sa part le co-créateur de la console Xbox (Microsoft) Jonathan Seamus Blackley, un autre grand nom du jeu vidéo.

Ted Dabney, who we lost on Saturday, designed the incredible, true genius circuit behind Computer Space and Pong, which truly and directly has its beautiful tendrils in every pixel you will ever see. Think of him today, and thank him. pic.twitter.com/l1RGSjpxW5

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) May 28, 2018