Super Mario 64 transformé en jeu à la première personne, préparez les sacs à vomi

Elle donne en effet une toute autre envergure aux décors et rend Bowser bien plus impressionnant que dans le jeu original (et plus difficile à attraper). Cela étant dit, cette vue peut donner la gerboulade aux joueurs les plus sensibles dans les séquences de glissade ou lors du triple saut de Mario.

Votre serviteur se demande en tout cas jusqu’où ira le moddeur fou. Vu le rythme auquel il va, nous n’aurons certainement pas longtemps à attendre avant de découvrir sa prochaine création.

