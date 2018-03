Street Fighter II dans le monde réel, ça ressemble à ça (pour de vrai)

Réalité Virtuelle, Réalité augmentée, nous n’en sommes qu’aux débuts de ces technologies qui méritent encore d’évoluer et d’être exploitées avec de nouvelles idées. Cet utilisateur a décidé de marier Street Fighter et les décors de son quotidien.

L’idée de mélanger jeu vidéo et monde réel n’est pas nouvelle mais ici, il s’agit du monument Street Fighter qui est justement ramené dans les rues.

C’est un certain Abhishek Singh qui a développé cette adaptation du célèbre jeu de baston pour utiliser les capacités d’un smartphone. Cette version s’intitule The Real World Warrior Edition et comme vous pouvez le constater, elle fait plus figure de concept que de véritable portage. Le tout est assez lent et semble peu réactif, mais l’idée est bien présente et le fait de pouvoir jouer dans un décor réel sympathique.

Tout cela ne dit pas combien de temps mettra Capcom à réagir, les histoires des droits vont certainement faire surface rapidement. Seriez-vous prêts à jouer à un Street Fighter en réalité augmentée ?

