StarCraft II : Avant les JO, le Canada a déjà brillé à PyeongChang

Évoluer à domicile n’est pas un gage de succès. Cela est vrai dans le monde du sport et comme il en épouse de plus en plus les formes, cela est aussi vrai dans le monde de l’eSport.

Kim Yoo Jin ne dira certainement pas le contraire. Le Sud-Coréen faisait office de favori des IEM (Intel Extreme Masters) 2018 disputés sur StarCraft II de dimanche (nuit de dimanche à lundi) à mercredi à PyeongChang, terre d’accueil des Jeux Olympiques d’Hiver, qui débuteront ce vendredi.

Le lieu d’organisation de ces IEM était tout sauf anodin : c’est en partenariat avec le CIO que ces derniers se sont déroulés en marge du tournoi olympique, avec pour but d’introduire tout doucement l’idée d’une éventuelle arrivée de la discipline aux JO, une éventualité envisagée par Tony Estanguet et le comité d’organisation de Paris 2024, mais qui divise encore le monde du sport (et du public)… et ce alors que les Jeux Asiatiques de 2022, après une démonstration en 2018 en Indonésie, l’intégreront comme sport médaillable à Hangzhou.

C’est donc vêtu d’un maillot avec le drapeau de leur pays que les joueurs qualifiés pour ces IEM StarCraft II se sont lancés à l’assaut de la compétition sur le jeu de Blizzard, lors d’un tournoi à élimination directe (BO5 jusqu’en finale, disputée elle en BO7, soit au meilleur des 7 matches).

Et c’est donc “Scarlett” qui s’est imposée, dominant “sOs” en finale (4-1). Pas vraiment une surprise, puisque Sasha Hostyn est considérée comme la meilleure joueuse au monde de StarCraft et figure dans le Guinness Book des Records comme étant la joueuse à avoir cumulé le plus de gains en carrière en tournois.

La France n’a malheureusement pas brillé. Adrien “DnS3” Bouet a chuté face à “sOs” (3-0), alors que Ilyes “Stephano” Satouri, qui défendait les couleurs de la Tunisie, a perdu face à l’autre Sud-Coréen en lice, Joo “Zest” Sung Wook (3-1).

