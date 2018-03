SEGA promet une “annonce surprise” le mois prochain, les infos

C’est décidément l’année des promesses et du teasing du côté de chez SEGA. Après les déclarations de divers représentants de SEGA, et l’annonce d’une annonce liée à Sonic plus tard ce mois-ci, il est cette fois question d’un événement qui se déroulera le mois prochain à Tokyo.

Les 14 et 15 avril prochain se déroulera à Tokyo, le SEGA Fes 2018, autrement dit un festival à la gloire de SEGA. Au cours de cette manifestation gratuite ouverte au public, les visiteurs pourront essayer des expériences produites par les différentes filiales du groupe SEGA, essayer des jeux et aussi visiter une zone musée dans laquelle seront célébrés les anniversaires de la Saturn et de la Dreamcast. Mais ce n’est pas tout.

En effet, le sous-sol du SEGA Fes disposera d’une scène sur laquelle se tiendront divers petits événements organisés par les filiales du groupe (SEGA Games, Atlus, SEGA Toys, etc.). Et d’après SEGA, cette scène accueillera des invités spéciaux, des tournois, et surtout, sera le théâtre d’une “annonce surprise spécifique à SEGA Fes.” Vu que l’éditeur précise qu’il s’agit d’une annonce spécifique au festival, cette dernière ne devrait pas être faite ailleurs simultanément.

Bonne nouvelle pour les gens qui ne pourront pas se rendre sur place, SEGA a d’ores et déjà précisé que les événements qui se dérouleront sur scène seront diffusés en direct sur Internet.

Il est donc possible de s’attendre à ce que SEGA communique de plus amples informations sur les horaires de ces événements à l’approche du début du SEGA Fes. Pour ceux qui seront à Tokyo les 14 et 15 avril prochain, le SEGA Fes 2018 se déroulera à l’immeuble Belle Salle d’Akihabara à Tokyo et sera ouvert de 11h à 19h le premier jour et de 11h à 18h le deuxième.

