Tout tout tout vous saurez tout sur le costume officiel de Pikachu

Grâce à un article récemment publié sur le site NintendoSoup, on en sait désormais un peu plus sur les raisons de cet empressement (en plus du souhait de ne pas exposer le public à un costume défectueux). Le site a en effet pu parler à une personne qui a porté le costume par le passé et cette dernière a expliqué qu’une personne présente dans le costume alors que ce dernier est en train de se dégonfler peut mourir étouffée. L’urgence était donc bel et bien réelle.

En plus d’évoquer ce problème pour le moins critique, cette source a également révélé plusieurs informations sur le costume officiel de Pikachu. Comme il ne s’agit pas de détails généralement donnés au public mais qui peuvent intéresser les curieux, nous vous les proposons à notre tour :

Le costume pèse 20 kg et son poids est supporté grâce à des harnais attachés à la personne dans le costume ;

La taille recommandée pour porter ce costume est 1m55 ;

Le costume reste gonflé grâce à une batterie ;

Cette batterie permet au costume d’être porté pendant une durée allant de 45 minutes à une heure ;

L’intérieur du costume étant très chaud, la personne qui le porte peut emporter avec elle un petit ventilateur ou une bouteille d’eau ;

La dernière version du costume permet à celle ou celui qui la porte d’entendre ce qui se dit à l’extérieur du costume ;

La personne dans le costume peut voir à l’extérieur à travers des yeux de Pikachu et voir où elle met les pieds grâce à une petite plaque en PVC transparent placée au niveau des pieds ;

Un mécanisme à l’intérieur du costume permet de contrôler le mouvement des oreilles de Pikachu.

Même si de nouvelles versions améliorées du costume sont régulièrement mises en circulation par The Pokémon Company, incarner Pikachu dans des événements officiels relève toujours de l’épreuve sportive.

