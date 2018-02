Pokémon Go : De nouveaux Pokémon légendaires arrivent

Amis dresseurs et chasseurs, voici de nouvelles proies pour vous à débusquer dans les rues de vos villes. Ce n’est que la première étape de 2018 qui doit fêter les Pokémon Légendaires et qui vous proposera sans doute d’agrandir encore votre collection.

Il s’appelle Rayquaza et sera également accompagné de Kyogre. Le premier est déjà dans vos rues et le second arrive le 14. Tous deux peuvent être combattus et capturés en raids uniquement jusqu’au 16 mars.

Rayquaza est issu du bestiaire de Pokémon Rubis et Saphir et il sera accompagné d’acolytes de type dragon et vol. Vous remarquerez d’ailleurs qu’à partir d’aujourd’hui, plus d’une centaine de Pokémons de la région d’Hoenn (celle de Rayquaza) se promènent à l’état sauvage et ce jusqu’au 13. Vous n’avez donc que ce week end pour en capturer un maximum. Passé ce délai, les autres Pokémon seront également de retour dans vos rues.

De nouvelles boîtes spéciales sont disponibles pour une durée limitée. Si vous décidez de vider vos portefeuilles, elles seront remplies de pass de raids, d’incubateurs et de fragments d’éclats. Tout comme les leurres qui vous permettent toujours d’attirer un maximum de bestioles, elles ne seront actives que jusqu’au 23 février.

A vos pokédex !

