Plus de 10.000 publicités papier sur le jeu vidéo en accès libre !

Internet permet depuis longtemps au moindre quidam lambda de s’improviser philosophe ou spécialiste, mais il nous émerveille aussi, parfois, pour la visibilité qu’il offre à certaines initiatives. Et en l’occurrence, ce sont les passionnés d’Histoire qui vont se frotter les mains (et faire un peu de place sur leur disque dur).

La mise à disposition des vieux magazines qui ont bercé notre enfance (dont un certain Joypad…), ça, vous connaissiez sans doute déjà, c’est Abandonware qui s’en occupe fort bien et ce depuis l’an 2000, ce qui ne nous rajeunit pas non plus.

En revanche, ce qui est nouveau, c’est le Tumblr Video Game Densetsu qui s’est attelé à la tâche herculéenne de rassembler, compiler et uploader plus de 10.000 publicités papier venus de tous horizons et de toutes les époques.

L’auteur de cet exploit (qui source d’ailleurs religieusement toutes ses incroyables trouvailles) explique avoir mis en chantier ce projet un peu fou faute de trouver un équivalent déjà disponible sur Internet. Et si certains d’entre vous se demanderont peut-être à quoi peu servir une telle initiative, le Tumblr propose déjà la réponse :

Ces publicités peuvent indiquer l’illustrateur responsables des jaquettes, la date de sortie initiale d’une console ou d’un jeu, son design original, du contenu inédit retiré de la version finale…

Si votre curiosité est piquée par cette initiative, il vous suffit donc de vous rendre sur le Tumblr Video Game Densetsu, et de joyeusement télécharger l’un des huit fichiers compilés, sachant que notre bienfaiteur a en plus pris le soin de tout rassembler par constructeur et éventuellement époque.

Des designs osés tout droit venus du Japon aux hideuses versions américaines (coucou Dragon Quest), c’est un voyage dans le temps des tendances de chaque époque qui s’offre gratuitement à nous. Même les fans de 32X y trouveront leur compte, c’est vous dire !

