PlayStation : Des baskets Nike en collaboration avec une star de la NBA annoncées

Après Vans pour Nintendo, Adidas et ses pompes Dragon Ball Z, au tour de Nike d’y aller avec ses souliers baignant dans l’univers du jeu vidéo. Et avec un partenaire de renom.

Si vous êtes fan de basket-ball et que vous avez de bons yeux, vous aurez forcément reconnu Paul George avant de cliquer sur cette news. C’est en effet à l’ancien joueur des Indiana Pacers, passé désormais chez les Oklahoma City Thunder que l’on doit les grolles baptisées PG-2 “PlayStation” Colorway que vous pouvez reluquer en vidéo et dans notre galerie d’images ci-dessous.

L’américain de 27 ans a effectué les présentations avec ce modèle signé Nike sur le PlayStation Blog US, en évoquant son meilleur souvenir vidéoludique : l’arrivée de la PS2 à Noël et en signalant qu’il avait lui-même travaillé avec les designers du fabricant à la virgule. L’inspiration ? La Dual Shock 4 et les symboles PlayStation qui permettent “d’honorer son jeu sur et en dehors des terrains”.

Des détails ont été donnés sur ce que ces accessoires de mode pourront vous procurer comme plaisirs. Le symbole PlayStation sur la languette pourra s’illuminer en bleu tout doux, voire clignoter tout doucement. Et du côté de la chaussure gauche, au niveau du talon, on trouve un code-barre qui propose un… code qui permettra d’obtenir un thème dynamique Paul George pour la PS4.

Les Nike PG-2 PlayStation seront disponibles dans le monde entier le 10 février 2018 à un prix proche de 90 euros.

