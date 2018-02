Pix’n Love connait la musique avec des vinyles collector

La BO de Sonic Adventure par exemple, est accompagnée d’interviews et d’artworks, celle de Art of Fighting des propos du producteur et du designer du jeu chez SNK. A chaque fois, vous disposez de bonus et d’informations complémentaires.

L’ensemble des titres disponibles se trouve désormais sur une page dédiée du site officiel. Seul hic, nous sommes dans un créneau ou passion ne rime pas avec raison. Si vous avez la chance de disposer d’une platine vinyl, vous savez également que la hype qui entoure le média a un prix. Celui des BO proposées par Pix’n Love oscille entre 26€ et un peu moins de 40€. Street Fighter qui comportait 4 disques à lui tout seul est épuisé, il n’y a donc plus de titre à 80€.

Avez-vous déjà des bandes originales en vinyl chez vous ? Trouvez-vous que la finition de ces objets est effectivement à la hauteur du prix qui en est demandé ?

