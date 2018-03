Nintendo Switch : Taiko no Tatsujin se dévoile en musique avec du Mario Odyssey et du Splatoon 2

Cela fait un certain temps que l’on sait que Bandai Namco Entertainment planche sur une version Nintendo Switch de sa célèbre série de jeux de rythme Taiko de Tatsujin. Après de nombreux mois d’attente, l’éditeur nippon a enfin révélé le jeu hier pendant le Nintendo Direct.

Contrairement à la plupart de ces prédécesseurs, Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version ne nécessitera pas l’utilisation de manettes taiko. En effet, le jeu exploitera les capacités des Joy-Con de la Switch en matière de détection de mouvements et de HD Rumble.

Autre spécificités de cette version Switch, la présence dans la playlist de morceaux issus de jeux Nintendo comme Super Mario Odyssey (“Jump Up Super Star”) et Splatoon 2 . Et ce n’est pas tout. Sur Switch, Taiko no Tatsujin bénéficiera également d’un mode Party Game avec les mini-jeux qui vont bien.

Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version est prévu pour 2018 au Japon. Sans surprise, le jeu n’a pas été annoncé en occident (pour le moment en tout cas). La Switch n’étant pas zonée, les personnes à qui l’import ne fait pas peur pourront s’en donner à coeur joie.

