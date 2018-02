Nintendo Switch : SNK promet de développer plus de jeux

Même s’il est très présent sur Switch depuis la sortie de la console via la réédition sur l’eShop de nombreux jeux Neo-Geo, SNK n’a jusqu’à présent développé qu’un seul nouveau jeu sur la machine. À en croire l’éditeur japonais, cette situation va évoluer.

Le site Nintendo Everything a récemment eu l’occasion de poser des questions à Yasuyuki Oda, le producteur chez SNK de SNK Heroines : Tag Team Frenzy. En plus de parler de ce dernier, cet entretien a également donné l’opportunité d’évoquer le positionnement de l’éditeur japonais vis-à-vis de la Nintendo Switch. D’après lui, la nouvelle console de Nintendo a permis à SNK de gagner en notoriété dans le monde entier :

Grâce au succès de Arcade Archives Neo-Geo sur Switch (la gamme de jeux de la Neo-Geo vendue sur l’eShop de la Switch, ndlr), je pense que SNK est de plus en plus reconnu.

Et même s’il avoue que son équipe a rencontré des difficultés à développer SNK Heroines : Tag Team Frenzy sur Switch car il s’agissait de leur “première fois sur ce hardware,” ils ne comptent pas en rester là. Questionné au sujet de la possibilité de voir la série The King of Fighters (comprendre : les nouveaux épisodes de la série) arriver sur Switch : Yasuyuki Oda préfère rester vague :

Nous prévoyons de sortir d’autres titres sur Switch à partir de maintenant.

Même s’il ne confirme pas la sortie d’un KoF sur Switch, les déclarations du producteur n’en sont pas moins encourageantes pour les possesseurs de Switch intéressés/intrigués par le production de SNK.

Quelles licences de SNK aimeriez-vous voir débarquer sur Switch ? Communiquez-nous votre wishlist dans les commentaires ci-dessous.

