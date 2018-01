Nintendo Switch : Le online payant finalement repoussé ?

Pourtant, c’est en catimini que Nintendo a récemment mis à jour la page d’informations générales concernant la Switch, en mentionnant l’arrivée du service de jeu en ligne pour l’année prochaine :

Les services en ligne, incluant notamment le jeu, sont gratuits jusqu’à ce que le Service Online soit lancé en 2018.

Une annonce vague

Voilà qui a le mérite d’être plutôt… vague. Mais ce qui est plus étonnant c’est que le site NintendoLife nous apprend que cette information mentionnait initialement 2019 comme date de lancement. Contacté par GameExplain, Nintendo affirme que cette première version résultait simplement d’une faute de frappe :

Nintendo has confirmed to us this was a typo. It should now be corrected to read 2018 https://t.co/5aXvw2FqOC

– GameXplain (@GameXplain) 16 janvier 2018

Si tout ceci ne nous avance pas beaucoup pour le moment, ce changement atteste néanmoins d’une certaine confusion au sein du géant de Kyoto, qui ne s’est pour le moment toujours pas exprimé sur ce fameux service payant. Aux dernières nouvelles, celui-ci devait proposer quelques vieilles gloires tous les mois, moyennant un abonnement mensuel de 3,99€.

Selon le discours officiel, le service est donc toujours prévu pour cette année, mais bien malin celui qui réussirait à savoir quand nous finirons par en entendre à nouveau parler…

