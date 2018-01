Monster Hunter World réalise le plus gros lancement de l’histoire de la série, le chiffre

En plus de tenir évidemment compte des versions boîtes distribuées, ce chiffre, comptabilise évidemment les ventes des versions dématérialisées du jeu.

La version PC de Monster Hunter World n’étant pas encore disponible, cette statistique ne concerne donc que les versions PS4 et Xbox One. À noter à ce propos que la version Xbox One du jeu n’est pas disponible au Japon.

Puisqu’il s’agit de versions physiques distribuées, le chiffre de ventes n’est certainement pas égal. Ces cinq millions de jeux distribués soulignent cependant une très forte demande autour du jeu de Capcom.

Le jeu, qui a soit dit en passant fini premier des charts britanniques pour la semaine dernière, vient d’ores et déjà se classer parmi les plus gros succès de l’histoire de Capcom. Le jeu venant tout juste de sortir, un bouche à oreille positif et la sortie de la version PC pourraient lui permettre d’atteindre la première place de ce classement à terme.

Pour rappel, notre test de Monster Hunter World est disponible à cette adresse.

Vous êtes-vous procurés Monster Hunter World ? Que pensez-vous de cette licence ? Si vous n’avez jamais joué à un Monster Hunter, cet épisode pourrait-il vous faire craquer ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.

