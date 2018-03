Kingdom Come Deliverance : Le patch 1.3 dispo sur PC, le 1.4 déjà en préparation

Les programmeurs de chez Warhorse continuent de trimer pour que la vengeance de Henry s’exécute de façon impeccable. Comme nous l’a appris le directeur créatif de Kingdom Come : Deliverance, Daniel Vávra, la version 1.3 est maintenant prête à atterrir sur les disques durs de vos PC, après un téléchargement de 5.7 GB de données.

Et à quoi a-t-on désormais droit ? En premier lieu à une fonctionnalité “Sauvegarder et quitter” et à des sauvegardes qui ne seront plus corrompues si le jeu plante au mauvais moment. Une amélioration des performances devrait aussi être notable et les mini-jeux de crochetage et de vol à la tire sont normalement mieux calibrés. D’autres ajustements et correctifs ont été opérés, la liste se trouve sur Steam.

On apprend aussi que la version 1.4 est en cours de développement. Elle devrait corriger quelques soucis d’optimisation pour ceux qui veulent faire tourner le jeu un Ultra et concernant l’emploi de CPU multicore. Le patch 1.3 sur consoles se trouve quant à lui cours de certification. Bientôt le bout du tunnel !

Kingdom Come : Deliverance est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

