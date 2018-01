Le Jeu Vidéo fait son show à Orléans, voici tout ce qu’il faut savoir

La troisième édition de l’Orléans Game Show se profile à l’horizon et les organisateurs en ont dévoilé la date et les ambitions. Il va y avoir un pic de consommation électrique au Palais des Sports.

L’édition 2017 s’étant bien passée, les chiffres pour cette année sont revus à la hausse. Ce sont 6000 visiteurs qui sont attendues les 17 et 18 mars prochains pour assister aux rencontres eSport et profiter de nombreuses animations.

Avec trois éditions, ce n’est pas encore un rendez-vous qualifié de durable, mais il est sur de bons rails. L’événement est principalement tourné vers l’eSport avec 500 participants sur des compétitions intéressant des jeux comme League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone, Overwatch, Tekken 7 ou FIFA 18. Ils se partageront 15.000€ de cashprize.

La participation est payante pour les compétitions et gratuite pour les visiteurs et le public. Ces derniers disposeront d’un écran géant pour assister aux compétitions et pourront se détendre avec un espace rétrogaming, des bornes d’arcade et des essais de réalité virtuelle.

Voici les infos pratiques à connaître :

Orléans Game Show

Palais des Sports d’Orléans

17 – 18 mars 2018

Ouverture au public 10H-22H le samedi, 09H30 à la fin des finales le dimanche (environ 18H)

Avez-vous déjà assisté à l’une des deux précédentes éditions ? Vous rendez-vous souvent dans des conventions et des manifestations liées aux jeux vidéo ? Partagez vos bon plans et vos conseils dans les commentaires.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr