GTA V se rapproche des 100 millions, le bilan financier révélé

Avec un chiffre aussi vertigineux, il n’est pas étonnant que Grand Theft Auto 5 soit le troisième jeu le plus vendu de tous les temps (derrière Tetris et Minecraft).

Plus encore que les ventes brutes, c’est une tendance aux ventes de contenu secondaire qui se dessine avec cette licence forte. Il se trouve en effet que les joueurs ont été massivement connectés à GTA Online en décembre et ont effectué des achats pour améliorer leurs joueurs et leur expérience en ligne.

Comme Take Two possède également dans son girond 2K, cette tendance se confirme avec les ventes en ligne qui concernaient NBA 2K18 et les espoirs mis dans WWE 2K18. On peut donc assez légitimement prédire que Red Dead Redemption II possédera une solide composante en ligne pour scotcher les joueurs devant leur écran des années durant.

Au passage et pour terminer avec quelques chiffres, les revenus nets de Take Two se sont élevés à 480 millions de dollars pour cet exercice et la compagnie en a profité pour consolider sa part d’actions en rachetant pour 110 millions d’actifs (soit 1,03 million d’actions). Conclusion : Take Two est en très grande forme et possède de solides fondations.

