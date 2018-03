Fusillades de masse : les jeux vidéos à nouveau accusés d’inciter à la violence

Les mêmes causes produisent les mêmes effets… En effet, comme en 1999 après la fusillade de Colombine, les autorités américaines accusent le même bouquet émissaire : les jeux vidéos.

A la suite de la terrible fusillade du lycée Parkland en Floride, Donal Trump a reçu des représentants de l’industrie des jeux vidéos à la Maison Blanche ce jeudi 8 mars 2018. D’après lui, ces derniers seraient les premiers responsables d’actes violents aux Etats-Unis…

En effet, il y a tout juste 2 semaines, le président américain avait explicitement désigné internet et les jeux vidéos comme une cause majeure de violence lorsque des enfants trop jeunes y sont exposés. Ainsi, d’après lui :

Nous devons regarder du côté d’Internet parce qu’il arrive beaucoup de mauvaises choses aux jeunes enfants et aux jeunes cerveaux. Et aussi les jeux vidéo. J’entends de plus en plus de gens dire que le degré de violence dans les jeux vidéo façonne réellement leur état d’esprit.