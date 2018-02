Final Fantasy XIV : Des concerts à l’étranger programmés et un nouveau Territoire en jeu

Un nouveau territoire qui proposera aux Guerriers de la Lumière “une nouvelle expérience de jeu régie par un ensemble inédit de règles de combat”. Eurêka Anemos, qui fera son apparition dans le monde d’Hydaelyn avec le Patch 4.25, deviendra en outre la zone principale dans laquelle les joueurs pourront créer et améliorer les dernières armes antiques Anemos.

De plus, le compositeur Masayoshi Soken, directeur du son pour FINAL FANTASY XIV Online, a annoncé les premières éditions nord-américaine et européenne de l’Eorzean Symphony. Deux concerts produits par SQUARE ENIX et présentés par La Fée Sauvage seront organisés aux États-Unis et en Europe cette année.

Les informations sur les concerts et les billets se trouvent juste ci-dessous :

Los Angeles, États-Unis : vendredi 15 juin – samedi 16 juin 2018

Lieu : Dolby Theatre

Préventes : à partir du 20 février.

Nous créerons un lien spécial disponible à partir de midi (heure locale) le 17 février.

Billets : www.ticketmaster.com, à partir du 26 février à 10 h 00

Début du concert : 20 h 00/ouverture des portes à 19 h 00.

Dortmund, Allemagne : vendredi 24 août – samedi 25 août 2018

Lieu : Konzerthaus Dortmund

Préventes : à partir du 20 février. Nous créerons un lien spécial disponible à partir de midi (heure locale) le 17 février.

Billets : https://www.konzerthaus-dortmund.de

Début du concert : 20 h 00/ouverture des portes à 19 h 00.

