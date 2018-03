Final Fantasy VII Remake : Des offres d’emploi parlent de l’avancée du projet

Square Enix a besoin de bras. L’éditeur l’a fait savoir avec un listing d’offres d’emplois très précis pour Final Fantasy VII Remake. En plus de faire un appel en bonne et due forme à de nouveaux, l’annonce fait état de l’avancée du développement.

Alors que nous étudions des programmes implémentant des fonctions générales et contenus pour Final Fantasy VII Remake nécessaires pour l’équipe de développement, tout ce qui concerne la reproduction du jeu original en termes de graphismes de haute qualité a atteint un niveau satisfaisant. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que nous devrions viser une qualité encore supérieure dans le but de répondre aux attentes des fans.

Par conséquent, en plus des équipes actuelles de Final Fantasy VII Remake, nous devons installer des membres-clés à des postes telles que planificateurs de niveaux et de combats, designers, ingénieurs et autres jobs en vue de lancer la production de cet énorme jeu.