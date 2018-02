Final Fantasy 7 Remake : Le design de Cloud a changé, il est plus “ringard” selon Nomura

Tetsuya Nomura, le réalisateur du jeu et character designer des personnages du titre original, et Naoki Hamaguchi, le responsable du développement du remake, ont tous deux visiter l’exposition et ont parlé de Final Fantasy VII Remake avec les visiteurs présents le jour de leur venue. C’est à cette occasion que de nouvelles informations au sujet du nouveau design de Cloud ont été révélées.

Des termes peu flatteurs

D’après certains visiteurs, l’apparence de Cloud a changé depuis l’annonce de Final Fantasy VII Remake en 2015. Selon eux, cette dernière est désormais plus “naturelle.” D’après Naoki Hamaguchi, c’est ce design qui a eu le feu vert de la part de Tetsuya Nomura après de nombreuses tentatives. Selon ce dernier, ce design est “le plus proche du design original de Cloud obtenu jusqu’à maintenant.”

Tetsuya Nomura va même plus loin en décrivant le héros de Final Fantasy VII tel qu’il doit apparaître en des termes peu flatteurs (propos rapportés par le site Siliconera) :

Même si Cloud a cette apparence, c’est un ringard. Je suis certain que ceux qui ont joué au jeu original comprennent ce que je veux dire lorsque je dis que c’est un personnage un peu ringard.

Si le designer n’explique pas plus en détail sa façon de penser, il est possible de se demander s’il ne fait pas référence au comportement qu’a Cloud vis-à-vis des personnages féminins tout au long de l’aventure. Une arme super “badass” ne fait pas tout…

Malheureusement pour les curieux, l’exposition Final Fantasy n’a pas été l’occasion pour Square Enix de donner de nouvelles indications quant à la date de sortie du premier épisode de Final Fantasy VII Remake.

Pour rappel, le jeu est actuellement en développement sur PS4.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr