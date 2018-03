FIFA eWorld Cup : Lieux, dates, Français qualifiés, tous les détails sur la 2e FUT Champions Cup

Et si on parle d’un air de revanche pour cette compétition, c’est qu’elle devra faire mieux que sa petite soeur catalane, remportée par un Britannique de 16 ans, Donovan “DhTekKz” Hunt, largement critiquée pour son organisation (retard, annulation de matches)… ce qui vaut aussi pour la délégation tricolore attendue sur place, après un épisode espagnol jugé décevant.

From 🇪🇸 to 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧🇬🇧. Manchester is the next stop on the Road to the #FIFAeWorldCup. See the details ➡️ https://t.co/gxHFoLUNxj pic.twitter.com/luBsvyx9uv

– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 8 mars 2018

Des Français aux playoffs cette fois ?

Douze joueurs français sont en effet attendus à Manchester, avec la ferme intention, cette fois, de passer le cut, ce que Lucas « DaXe » Cuillerier (PSG eSports) et Nathan «Herozia » Gil (Millenium) avaient été à deux doigts de réaliser.

Justement, ces deux derniers font encore partie du roster de qualifiés français sur Xbox One, aux côtés de Marvyn « Aero » Robert, Samy Lumine, Vincent « Sy_Vicente » Dubois, Nathan « Sneaky » Nayagom (Losc), tomassonGOD, Brian Savary (Vitality), Reborn Redinho alors que seuls trois Frenchies seront au rendez-vous sur PS4 : Aurélien « Moolzn » Cheron, Corentin « Maestro » Thuillier (Millenium) et Diogo Peixoto.

Le fameux cut, ce n’est autre qu’une place dans le Top 8 sur chaque console, afin d’obtenir sa qualification pour les playoffs des Global Series, qui se tiendront en juin, eux-mêmes qualificatifs pour la Grande Finale de l’eWorld Cup, dont la rumeur fait état d’une délocalisation à Paris.

Pour y accéder, il faudra déjà s’extirper de la phase de groupes, qui se déroulera sur le format des rounds suisses (adversaires tirés au sort selon leur ratio de victoires, 7 matches aller-retour par joueur à jouer et une qualification assurée en cas de 4 victoires en 7 matches et inversement).

Enfin, l’enjeu financier sera de taille. 200.000 dollars de cashprize seront reversés entre le Top 64 du tournoi, avec la plus grosse part du gâteau (22.000 dollars) pour le vainqueur.

