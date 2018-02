Far Cry 5 détaille le contenu de son season pass et promet un joli cadeau

En matière de prédiction, il ne faut a priori jamais faire confiance aux italiens installés dans l’hexagone : après Paco Rabanne et la station Mir dont la chute se fait toujours attendre, c’est un certain Gianni Molinaro qui se vautre en beauté après vous avoir promis que vous ne révéreriez pas de sitôt le sieur Vaas Montenegro.

En effet, le season pass de Far Cry 5 proposera en plus de trois campagnes supplémentaires une version de Far Cry 3 sous-titrée Classic Edition, qui sera par ailleurs disponible à l’achat pour tous les autres d’ici l’été 2018.

Ubisoft n’a pour le moment pas précisé s’il s’agissait là d’un simple portage ou si le jeu bénéficiera d’un petit lifting, histoire de rester présentable en 2018.

Pour le sésame payant, voici les trois missions supplémentaires qui leur seront réservées

Hours of Darkness : les joueurs retourneront dans le passé, au Vietnam, pour affronter des soldats Viêt-Cong.

Dead Living Zombies : les joueurs feront face à des hordes de zombies dans plusieurs scénarios dignes de Séries B.

Lost on Mars : les joueurs laisseront la Terre derrière eux pour affronter des arachnides sur Mars.

En attendant de peser le pour et le contre dudit Season Pass qui nous emmènera loin, mais alors très loin de la campagne du Montana, Ubisoft nous gratifie de deux nouvelles vidéos, que nous vous laissons découvrir sans plus tarder.

Far Cry 5 sera disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec ou sans Season Pass dès le 27 mars 2018.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr