Fallout 76 : Tout ce qu’il faut savoir sur le jeu !

Pour fêter les vingt ans de l’une de ses licences les plus populaires, l’éditeur de jeux-vidéo Bethesda a dévoilé lors de sa conférence à l’E3 de plus amples détails sur son nouveau jeu, Fallout 76, qui succède ainsi à Fallout 4, sorti en 2015. Ce nouveau chapitre de la saga post-apocalyptique promet de nous replonger au cœur de collines désertiques infestées de radiations nucléaires et peuplées d’un bestiaire mutant agrandi pour l’occasion. Mais il annonce également un changement de taille pour les habitués de la franchise.

« Please Stand By », ou l’art d’éveiller la curiosité

Teasé il y a deux semaines à l’issue d’un interminable stream sur Twitch, Fallout 76 laissait les joueurs sur leur faim. Mais si le bref aperçu qu’avait alors offert la compagnie à ses fans n’en disait pas long sur le contenu du futur jeu, le clip sur fond de musique country montrant les couloirs de l’abri 76 recelait d’indices sur le lieu et le contexte du titre à paraître.

L’hypothèse qu’il s’agirait d’un prequel aux autres jeux axé sur la survie et doté d’un mode en ligne a été émise par Kotaku, avant d’être reprise en masse et discutée par les internautes. Ces rumeurs ont été confirmées par les premières conférences de l’E3 qui sans surprise, ont mis à l’honneur le nouveau-né de Bethesda.

Une double annonce en deux conférences

Dans un premier trailer officiel présenté en avant-première au beau milieu du show d’Xbox par son réalisateur Todd Howard, le scénario de Fallout 76 s’est d’abord précisé. Il s’agira bien d’aventures antérieures aux événements de la série, se déroulant en Virginie Occidentale, peu après le début de la guerre nucléaire, en 2102. Et le développeur de préciser que les joueurs évolueront sur une carte quatre fois plus grande que celle de Fallout 4, avec un environnement divisé en six régions à explorer. Ces révélations ont précédé de quelques heures la présentation officielle du jeu par Bethesda, validant les spéculations : Fallout 76 sera bien un jeu multijoueur.

Ce que l’on sait du jeu

Cette révolution pour l’un des RPG les plus connus, apportera son lot de nouveautés. Les joueurs camperont l’un des survivants de l’abri 76, évoqué dans le DLC de Fallout 3, Mothership Zeta. Il sera donc possible de jouer à plusieurs et de faire équipe pour bâtir une base dans un monde ouvert partagé avec d’autres groupes. En plus de la faune mutante habituelle, comprenant goules et super mutants, et de nouvelles créatures irradiées, il ne sera donc plus improbable de tomber sur d’autres joueurs à affronter, ou éviter, selon vos envies, le tout en temps réel afin de progresser dans l’histoire (composée d’une quête principale) et de garantir la survie de vos coéquipiers.

Les attaques à coups de missiles nucléaires viendront pimenter le tout, rendant le QG construit par vos soins potentiellement vulnérable. Mais avant de lancer votre bombe sur une zone choisie, il faudra en récupérer les codes de lancement sur des ennemis répartis sur la carte, comme dans la démonstration du jeu. Ceci étant dit, à l’instar de bon nombre de jeux en ligne, toute mort ne sera pas définitive.

La question du multijoueur : véritable option ou compromis ?

Malgré une sortie prévue pour le 14 novembre prochain, de nombreuses questions restent encore en suspend. Notamment celle du choix de jouer solo ou à plusieurs. Contrairement aux affirmations énoncées dans la presse, Todd Howard demeure beaucoup plus évasif sur le sujet quand il s’agit d’aborder le détail de son jeu. Dans l’interview qu’il a accordée hier à Geoff Keighley, le créateur historique derrière les franchises Fallout et The Elder Schrolls a garanti la possibilité d’accepter ou de refuser le PVP, afin d’éviter que les individus souhaitant s’affronter ne puissent pas perturber ceux qui ne le voudraient pas. Mais il n’a pas évoqué d’option à part entière permettant de passer d’un mode à l’autre.

Le producteur phare de Bethesda a également assuré que les équipes travaillant sur Fallout 76 le feraient évoluer, dans le but que celui-ci puissent accueillir des modes rendant l’expérience du joueur personnalisable au possible, garantissant la durée de vie du jeu. Mais aucune deadline n’est encore fixée et cela pourrait bien prendre plusieurs mois, voire des années.

La précommande, la bêta et l’édition Power Armor

Fallout 76 sera disponible sur PS4, Xbox et PC. Le jeu sera ouvert à la précommande à partir du 15 juin 2018 sur le Xbox Store, avec un accès à la bêta test prévue avant la sortie officielle cet hiver. Une édition spéciale a été annoncée, elle se nomme Power Armor et contient des figurines de collection Fallout, un casque d’armure T-51 équipé d’un modulateur vocal, un Steelbook édité pour l’occasion, un sac de voyage West Tek, une carte du jeu luminescente verte fluo et des objets numériques de l’édition tricentenaire Vault-Tec. Mais il faudra compter 200 euros, frais de port inclus pour se l’offrir.