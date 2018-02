eSport : Déjà un titre décerné dans l’Overwatch League et il est européen

Celle-ci opposait, durant une journée, les trois meilleures formations de la ligue à l’issue de la saison régulière, dont les derniers matches se sont déroulés en amont. Ce sont les London Spitfire qui ont tiré leur épingle du jeu, en dominant en demi-finale les Houston Outlaws (3-1), avant de venir à bout de New York Excelsior au terme d’une finale très disputée (3-2), face à l’équipe la mieux placée de cette étape d’ouverture, le tout dans une enceinte à guichets fermés.

Congratulations to our Stage 1 Champions, the @Spitfire! #OWL2018 pic.twitter.com/FeTP0AybsO

– Overwatch League (@overwatchleague) 11 février 2018

Si le premier titre – il y en aura quatre, comme autant d’étapes d’ailleurs dans cette Overwatch League – de cette OWL revient à une équipe européenne, ce dernier est en réalité sud-coréen, puisque l’intégralité de l’équipe – tout comme celle de New York Excelsior, est issue de l’actuel pays hôte des Jeux Olympiques.

Les London Spitfire, qui ont renversé son adversaire (ils perdaient 2-0), ont remporté un bonus de 100 000 dollars. Excelsior a empoché pour sa part la somme de 25 000 dollars. L’Overwatch League, aux débuts fracassants (10 millions de viewers lors des 4 premiers jours) en terme d’audience, marque une petite pause, avant de reprendre dans une semaine pour le lancement de l’étape 2.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr