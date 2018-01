Dragon Ball Z, 1986-2018 : L’évolution de Goku en 69 jeux et 1 vidéo

Comme les joueurs fans de Dragon Ball le savent bien, Dragon Ball FighterZ sort cette semaine. Ce jeu étant incontestablement l’adaptation de la licence la plus impressionnante techniquement, nous nous sommes dits que sa sortie était l’occasion parfaite pour revenir sur l’évolution de Goku en plus de 30 ans d’aventures sur consoles.

Dragon Ball et jeux vidéo vont ensemble comme le pain et le beurre. Présent dans des adaptations vidéoludiques de ses aventures depuis 1986, Son Goku est indirectement devenu un héros marquant du jeu vidéo. Et en 32 ans de présence sur nos consoles (et dans les salles d’arcade), le père de Gohan et Goten en a vu passer des générations de consoles.

Entre Dragon Ball Dragon Daihikyô sorti en 1986 au Japon et Dragon Ball FighterZ qui s’apprête à sortir sur les machines actuelles, le héros créé par Akira Toriyama a eu le droit à de nombreux looks et jeux différents. C’est pourquoi nous avons souhaité vous proposer un voyage dans le temps à travers le personnage de Goku. Et comme vous allez pouvoir le constater, les transformations du Goku virtuel ont été aussi nombreuses que celles auxquelles le héros a eu le droit dans la série…

Si des connaisseurs pourront s’étonner de l’absence de certains titres de cette vidéo, il semble important de préciser que nous nous sommes volontairement abstenus d’inclure les jeux Arcade utilisant des cartes à collectionner ainsi que les apparitions de Goku dans les jeux spin-off/crossover (comme Jump Ultimate Stars ou Battle Stadium D.O.N.).

Vue que la popularité de Dragon Ball (et toutes ses suites) ne faiblit pas, Goku n’en a pas fini de squatter nos machines de jeu. Rendez-vous en 2050 pour la suite de cette vidéo !

Quels sont selon vous les jeux vidéo Dragon Ball (Z, GT, Kai, etc.) les plus marquants ? Quels sont vos souvenirs liés à cette licence ? Discutons-en tous ensemble dans les commentaires ci-dessous.

