Donald Trump accuse les jeux vidéo, un état veut augmenter la taxe sur les titres violents

La tuerie dans un lycée de Parkland en Floride qui avait fait 17 morts le 14 février dernier, a ému toute l’Amérique, et bien au-delà de ses frontières. Une massacre de plus dans un établissement scolaire, le 18ème de l’année aux Etats-Unis !

Alors que tout le monde pointe une fois de plus du doigt la vente libre d’armes de quasiment tout calibre (fusils d’assaut et autres armes de guerre), le président américain, soutenu par la toute puissante NRA (ou l’inverse) a pourtant expliqué qu’il souhaite réglementer les jeux vidéo, qui influenceraient selon lui, négativement les jeunes.

“Les jeunes trop influencés par les JV”

Plus précisément, son objectif serait d’agir “sur ce que les jeunes voient et comment ils le voient”. Déni de réalité flagrant ? On serait à même de le penser. Mais comment en est-il arrivé à penser cela ? Je vous vois venir, mais visiblement sa santé mentale a été déclarée bonne lors d’un récent bulletin médical.

Selon ses dires (ou celui de ses nombreux assistants, allez savoir), Trump déclare avoir basé sa réflexion en écoutant les gens autour de lui. Qui ? On ne sait pas.

J’entends de plus en plus de gens dire que le niveau de violence dans les jeux vidéo façonne les pensées des jeunes.

Euh, ok. Soit. Qui sont ces gens visiblement fort compétents, qui ne jouent sans doute jamais aux Jeux Vidéo et qui parlent à l’oreille de Trump ? Encore une fois, on se le demande.

Quand on sort ce genre d’affirmation, sans être plus précis, il y a effectivement de quoi s’inquiéter. Encore une fois, nous ne disons pas que les jeux vidéo violents sont bons dans l’absolu, mais ils sont à réserver non seulement à des joueurs qui ont l’âge requis en fonction de la “violence” suggérée dans ces jeux, mais aussi et surtout à celles et ceux dont le comportement “à la base” ne présente aucun danger pour autrui. Mais évitons de nous engager dans cette voie, puisque visiblement cela ne sert à rien.

Rhode Island veut légiférer sur les Jeux Vidéo “violents”

Suite à la déclaration de Donald Trump, comme toujours après ce genre de massacre habituel, des représentants américains se sont penchés sur la question des armes à feu… jeux vidéo.

Ainsi, le Républicain Robert Nardollilo de Rhode Island rapporte Rolling Stones, a suggéré qu’il serait de bon goût d’instaurer une nouvelle taxe de 10% sur les jeux vidéo notés “M-for-Mature” (PEGI 18 chez nous). Sachant que ces derniers impliquent des scènes de sang (violence), de nudité ou avec de la drogue.

Si la taxe était votée, elle servirait selon lui “à financer les conseils et programmes de santé mentale et d’autres activités sur les résolutions de conflits”. Tout en sachant que les ventes d’armes seraient toujours libres bien entendu.

Il va même plus loin :

Il est évident que les enfants exposés à des jeux vidéo violents à un jeune âge ont tendance à avoir des comportements plus agressifs que ceux qui ne jouent pas.

Ce à quoi des jeunes du lycée de la récente fusillade ont vivement répliqué, puisque précisant que eux aussi ont joué plus jeunes à des FPS et autres jeux de ce genre. Sans jamais avoir eu envie de passer à l’acte…

D’autres mesures pourraient être prises… Donald Trump a en effet parler de durcir le système de classification (passer par exemple de 18 à 21 ans pour les jeux “Mature”) afin selon lui, d’empêcher les jeunes de jouer à ce type de jeux. Les films pourraient eux aussi être dans la ligne de mire, si je puis dire, de l’administration Trump.

On parie que ça ne changera rien ?

Pensez-vous que ces éventuelles mesures seront bonnes pour les joueurs américains, ou cela n’aura-t-il aucune influence tant que la vente d’armes sera libre aux USA d’Amérique ? N’hésitez pas en parler dans les commentaires juste ci-dessous, et de RT et Follow back. Merci de votre compréhension.

