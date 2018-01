Death Stranding n’est pas un jeu de type “tuer tout le monde pour gagner” selon Norman Reedus

En plus d’être un comédien, Norman Reedus est également un photographe. C’est pourquoi il a récemment participé au B&H Photography Podcast. Au cours de cet enregistrement, le comédien, qui prête ses traits au héros de Death Stranding, a parlé du nouveau jeu conçu par Hideo Kojima. Tout en restant vague, il a évoqué les thématiques derrière le titre (propos relayés par le forum ResetERA) :

Le concept est tellement époustouflant car il n’est pas question de “tuer tout le monde pour gagner la partie.” Il est question de connexion. Et il est tellement en avance sur son temps. Il y a des éléments inspirés des réseaux sociaux dans le jeu. L’idée est qu’il y a tellement de jeux et que de nombreux éléments de la culture des milléniaux sont, j’imagine, liés au fait d’être seul dans une pièce. Vous finissez par perdre tout contact physique avec les gens. Death Stranding se passe après ça et traite du rétablissement de ce contact physique.