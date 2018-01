Dead By Daylight : La licence des films Saw débarque dans le jeu multijoueur terrifiant

Les équipes de Behaviour Interactive et de Starbreeze Studos viennent de commercialiser une toute nouvelle extension avec la licence des films Saw. Ce contenu est accessible pour les joueurs de Dead By Daylight du monde entier. Ce titre, assez stressant et passionnant en ligne, offre la possibilité à quatre joueurs de coopérer face à un tueur sanguinaire.

Quand le jeu multijoueur reprend les codes du cinéma d’horreur

Les survivants vont devoir réparer des moteurs afin d’activer les portes pour sortir en urgence de la zone. Le cinquième joueur de la partie incarne un tueur qui doit éliminer l’ensemble des survivants. Chaque personnage maléfique dispose d’actions et d’objets qui lui sont spécifiques permettant ainsi de pimenter et de varier les parties et les défis en ligne. Les monstres sanguinaires doivent sacrifier un maximum de survivants à une entité maléfique. Pour se faire, les survivants blessés et mis au sol sont alors suspendus à des crocs de bouchers comme dans le film terrifiant Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Les joueurs doivent alors s’entraider et sauver le malheureux qui se retrouve ainsi suspendu.

Les légendes terrifiantes des films fantastiques jouables dans Dead By Daylight

Un bestiaire terrifiant attend les joueurs en ligne lors des parties de Dead By Daylight. La plupart sont des monstres originaux, créés spécialement pour l’occasion. Afin de contribuer au succès du jeu et pour titiller la fibre nostalgique des fans de cinéma fantastique, les créateurs ont travaillé sur des extensions. Ces contenus payants proposaient pour la plupart une nouvelle carte, un nouveau survivant et un nouveau tueur inspiré des grandes licences du cinéma d’horreur en provenance des Etats-Unis. Les précédents DLC du jeu permettaient ainsi d’incarner en ligne les personnages mythiques suivants : Freddy Krueger (la franchise initiée par Wes Craven avec Les Griffes de la Nuit), Michael Myers (la saga Halloween) et Leatherface (les films estampillés Massacre à la tronçonneuse).

La franchise Saw débarque dans le jeu Dead By Daylight

Le nouveau tueur de Dead by Daylight : The Saw Chapter propose donc d’incarner un nouveau tueur : The Pig, équipé du terrifiant masque de porc. Le survivant disponible est l’inspecteur David Tapp (Danny Glover dans le tout premier Saw). La nouvelle carte (Gideon Meat Plant) restitue fidèlement certains lieux du tout premier film, pour le plus grand bonheur des fans. La carte du DLC de Freddy proposait déjà un hommage similaire avec la cave et la chaudière. Cette extension de Dead By Daylight sur la franchise Saw est disponible depuis le 23 janvier pour huit euros sur PC, Xbox One et PS4.

Do you want to play a game?

The #SAW Chapter is out on January 23rd on all platforms!#deadbydaylighthttps://t.co/EH33awNBkX — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) January 22, 2018

Les joueurs sont impatients de voir quelles seront les futures extensions empruntées à des films d’horreur. Les personnages terrifiants de Chucky ou encore Pinhead (Hellraiser) pourraient peut-être un jour faire partie des DLC de Dead By Daylight.

Jason Voorhees VS Dead By Daylight : Duels au sommet pour les rois de l’horreur

Les fans de films d’horreur et des tueurs emblématiques du cinéma fantastique ont l’embarras du choix, sur consoles et PC, pour explorer les univers des longs-métrages en question à travers des parties multijoueurs entre amis. En plus de Dead By Daylight, le jeu vidéo Friday the 13th propose en effet de revivre l’ambiance des films slashers des années 1980 de la saga Vendredi 13.

Sept joueurs doivent s’entraider afin de s’échapper du camp d’été face à la présence d’un huitième joueur qui incarne le terrifiant colosse Jason Voorhees, souvent équipé de son célèbre masque de hockey (sauf dans les deux premiers épisodes de la franchise et dans Jason X). A la manière de Dead By Daylight, les développeurs de Friday the 13th, the video game (Gun Media et Illfonic) proposent régulièrement des mises à jour et du nouveau contenu pour faire plaisir à la communauté de joueurs et de fans de la licence Vendredi 13. Le jeu a récemment proposé un mode hors connexion contre des bots afin de se familiariser plus facilement avec les commandes et les pouvoirs de Jason Voorhees.

Shelly Finkelstein will be coming back to Camp Crystal Lake to troll his fellow counselors…that is until Jason shows up! Get Shelly for free with the latest patch! The latest update will be coming for PS4 and Steam on Monday, Dec. 18th with the Xbox One patch to follow shortly pic.twitter.com/ac7CaCmUYD — Friday The 13th Game (@Friday13thGame) December 15, 2017

Offline Bots, Max Level Increase, & Holiday Events. More info on our forums. https://t.co/vDCOZ7Cec9 pic.twitter.com/j6gNwrOQaJ — Friday The 13th Game (@Friday13thGame) December 15, 2017