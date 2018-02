Call of Duty 2018 : Le développeur se confirme

Marcus Sellars l’a prophétisé. Et c’est ce qui va se passer. Bon, en même temps, le roulement des studios pour la licence ne laissait pas trop de doute. Mais voilà, on sait maintenant qui travaille sur le Call of Duty 2018.

Activision l’a confirmé lors de sa conférence avec les investisseurs pour le bilan financier du dernier trimestre 2017 : après Sledgehammer et WWII et avant Infinity Ward, c’est bel et bien Treyarch qui sera aux commandes pour un titre prévu pour l’automne prochain.

Looking forward to the year ahead. . . we can’t wait to share more! — Treyarch Studios (@Treyarch) February 8, 2018

On a hâte que cette année avance… Impatients de vous en dire davantage !

Après l’énorme carton du retour à la Seconde Guerre mondiale, l’idée d’un Black Ops prenant place dans un monde moins futuriste aurait du sens. Mais pour l’instant, on n’en sait RIEN. Alors patience !

[Via]

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr