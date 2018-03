Breath of the Wild dévoile le coffret Collector de sa bande-son : 5 CDs sinon rien

Alors que la bande-son de Breath of the Wild pourrait paraître restreinte, voire discrète, au vu de sa subtile distillation tout au long des dernières aventures de Link, il ne faudra pas moins de 5 CDs pour la faire tenir dans un seul coffret !

C’est Nintendo Japon qui vient de dévoiler la (très) longue liste des 211 morceaux qui composeront ce coffret disponible en pré-commande. Pour ¥7.000, soit 55€ hors taxes et hors frais de port, vous recevrez donc un superbe coffret dont les différents visuels sont comme toujours disponibles dans notre galerie d’images.

Mais ce n’est pas tout, puisque les premiers acheteurs de la version First Print se verront également offrir un petit lecteur aux couleurs de Link version 8 bits et proposer une sélection de 15 titres emblématiques de la série, et même de Skyward Sword.

Disponible en pré-commande sur le site de Nintendo, de nombreux extraits sont également disponibles en lecture à cette adresse, en attendant de voir sortir ce bien bel objet, le 25 avril 2018.

