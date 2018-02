Black Panther : Son réalisateur accro à un jeu Switch (et ce n’est pas Zelda)

C’est lors de l’avant-première de Black Panther à Seoul que l’australienne Maude Garrett, de Geek Bomb, a pu approcher les acteurs Chadwock Boseman (qui incarne le héros éponyme) et – la si lumineuse – Lupita N’Yongo mais également le réalisateur, Ryan Coogler.

A partir de 1mn50 dans la vidéo ci-dessus, elle demande à ce dernier comment il geeke ces derniers temps, et côté jeu vidéo, il répond :

J’ai acheté une Nintendo Switch, je joue à un jeu intitulé Stardew Valley, c’est un super jeu.

Tout en révélant le tatouage de la TriForce sur son annulaire droit, elle lui suggère de jouer à Zelda : Breath of the Wild et il confesse :

Oui, je l’ai aussi mais j’adore jardiner et je n’arrive à lâcher ce jeu.

Cela ne changera pas votre existence, mais vous aurez peut-être tendance à trouver que ce monsieur pas dénué de talent (je ne juge que sur Creed) n’a pas forcément mauvais goût.

Black Panther est actuellement au cinéma.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr