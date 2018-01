Battlefront II : 12 ans plus tard, le jeu reçoit une mise à jour

Qui aurait pu croire que le Battlefront II de 2005 puisse avoir une si grande longévité ? Et pourtant le jeu vient de recevoir une mise à jour sur Steam et GOG. Star Wars est immortel on vous dit.

Ce qu’il y a de bien avec le PC et plus particulièrement certaines plate-formes comme GOG et Steam, c’est que l’on peut avoir de très bonnes surprises sur d’anciens jeux. On apprend par exemple aujourd’hui que Battelfront II qui date tout de même de 2005 vient de recevoir une toute nouvelle mise à jour.

Celle-ci inclut notamment une optimisation des performances, un meilleur calcul du ping et une amélioration du lobby. En jetant un œil sur la page Steam de cette annonce, on peut y trouver pas moins de 36 pages de commentaires. Ceci tend à prouver à quel point le jeu peut encore susciter l’intérêt et la surprise.

Battlefront II de Pandemic à jamais dans nos cœurs ? Visiblement oui.

