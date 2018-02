Assassin’s Creed Origins : Le mode éducatif “Discovery Tour” daté et détaillé

On en sait enfin beaucoup plus sur le fameux “Discovery Tour”, qui va ajouter à Assassin’s Creed Origins une intelligente sur-couche éducative, pour apprendre tout en s’amusant des tas de choses sur l’Egypte antique. Date, détails : toutes les infos !

C’est via une FAQ qu’Ubisoft a enfin délivré tous les détails sur ce contenu additionnel tant attendu pas les profs et autres férus d’Histoire. Tout d’abord, sachez que le “Discovery Tour” d’Assassin’s Creed Origins sera disponible gratuitement le 20 février prochain sous forme de mise à jour.

On connaissait le principe – à savoir désactiver toute quête et tout combat pour vous laisser librement explorer ce que vous voulez, comme vous coulez, et déclencher des événements éducatifs – mais on apprend cette fois moult détails alléchants, que nous vous listons ci-dessous :

Le Discovery Tour compte 75 visites guidées supervisées par des experts.

Ces 75 visites sont réparties en 5 groupes : l'Egypte, les Pyramides, Alexandrie, la vie quotidienne et les Romains.

La durée varie selon les visites, de 5 à 25 minutes chacune.

On incarnera 25 personnages au choix , parmi lesquelles les persos principaux Bayek et Aya, mais aussi des figures historiques comme Cléopâtre et Jules César.

Discovery Tour est une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs d'Assassin's Creed Origins, mais si vous ne possédez pas le jeu vous pourrez tout de même l'acheter seul, sur PC uniquement, via Uplay ou Steam (19,99€).

Le fameux mode photo d'Assassin's Creed Origins est utilisable dans Discovery Tour, mais les clichés pris dans ce mode ne seront pas partagés dans le jeu de base.

, mais les clichés pris dans ce mode ne seront pas partagés dans le jeu de base. Les fonctionnalités majeures du jeu de base (nager, escalader, incarner l’aigle Senu…) sont disponibles dans Discovery Tour.

(nager, escalader, incarner l’aigle Senu…) sont disponibles dans Discovery Tour. Il y a bien des Succès/Trophées dans le mode Discovery Tour.

dans le mode Discovery Tour. Une fois installé, on lance le Discovery Tour uniquement depuis le menu principal du jeu.

uniquement depuis le menu principal du jeu. Lorsqu’on lance le Discovery Tour pour la première fois, il faut obligatoirement suivre une visite guidée qui fait office d’introduction.

Vous savez tout ! Impatients de l’essayer ?

