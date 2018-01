Age of Empires Definitive Edition se date enfin, les infos

Avec un très mauvais signe à quelques jours de sa sortie initialement prévue, on pouvait penser que Age of Empires Definitive Edition allait être purement et simplement annulé. Heureusement, il semble que cela ait finalement été pour la bonne cause.

Un grand nombre de jeux repoussés de la sorte de façon très abrupte ont terminé dans les oubliettes du jeu vidéo. Mais AoEDE va finalement sortir et si la date ne correspond pas à l’anniversaire de la sortie du jeu orignal (comme c’était prévu initialement), nous savons maintenant que c’est le 20 février que le jeu devrait débouler sur PC.

AoEDE n’est pas qu’une réédition HD de l’ancienne gloire de Microsoft, le jeu a été remastérisé avec des graphismes spécialement remaniés pour la HD, une intelligence artificielle revue et améliorée, ainsi qu’une ergonomie adaptée aux standards actuels. Toute la bande son a également été ré-enregistrée pour l’occasion.

Cette nouvelle version sera proposée à un prix très abordable, puisqu’elle est annoncée à moins de 20€. Il semble donc que la promesse faite au moment de l’annulation de sortie soit tenue et que le jeu ait été repoussé “pour traiter la licence Age of Empires avec le respect qu’elle mérite”.

En attendant et puisqu’il sera également jouable en multi contre des humains, la bêta fermée du multi débutera le 29 janvier. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ici (il vous faut être majeur et avoir un compte Xbox Live).

Aviez-vous des vues sur Age of Empires ? Avez-vous connu et joué à la version originale ? Comptez-vous essayer cette version définitive ou attendez-vous Age of Empires IV ? Aimez-vous la choucroute ? Partagez votre expérience dans les commentaires.

[Via]

