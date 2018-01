Adidas dévoile les premiers modèles de chaussures Dragon Ball

Et c’est Adidas qui a décroché le juteux partenariat qui va permettre de coller le précieux logo sur les huit paires de chaussures dont deux viennent d’être officiellement révélées.

Et s’il faut a priori s’attendre à voir débarquer des modèles assez improbables comme ceux inspirés de Yajirobe ou Mister Popo (sans parler du triclope cher au coeur de notre Romain national), le fabricant présente aujourd’hui les deux premiers designs (à voir dans notre galerie).

Nous vous présentons donc les visuels officiels des sneakers Perfect Cell qui semblent avoir absorbé le modèle Prophere de la marque, là où la version Frieza plaque les teintes blanches et violettes de l’ex-méchant le plus puissant de l’univers sur les Yung 1 aux trois bandes.

En bon garde suisse, votre serviteur se rangera lâchement derrière le fameux dictions “Les goûts et les couleurs” pour ne pas commenter plus que nécessaire le design étonnant de ces deux premiers modèles, qui en appelleront donc au moins six autres…

Que pensez-vous de ces deux paires de chaussures ? Iriez-vous courir un jogging avec ? Et pourquoi tire-t-on des modèles de personnages ne portant à la base rien aux pieds ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr