A.O.T. 2 : Les bonus de précommande et deux nouvelles vidéos sanglantes de gameplay

Que ce soit sur PS4, Xbox One ou Switch, vous pourrez également utiliser un code afin d’obtenir de nouvelles tenues pour Eren, Mikasa Armin et Livaï. Ces dernières remplaceront les tenues d’éclaireurs dans les phases hors missions.

Sans doute plus intéressant pour ceux qui ne s’intéressent qu’au gameplay, deux nouvelles vidéos sont dévoilées par Tecmo Koei. Vous pouvez apprécier la première ici même, avec une démonstration de combats hyper-dynamiques et super gores. L’hémoglobine coule à flots et les Titans tombent comme des mouches.

La seconde vidéo est plus spécifiquement dédiée aux utilisateurs Switch qui voudraient être rassurés par rapport aux performances graphiques de la machine. Comme vous pouvez, il semble que cela tienne plutôt bien la route et que vous pourrez découper du titan également dans les transports en commun.

A.O.T. 2 fait-il partie de votre liste d’achat dans les prochains jours ? Faites vous partie de ceux qui sont capables de le pré-commander pour bénéficier des bonus annoncés ?

