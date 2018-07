Warzone : Yoko Ono tease son prochain album

Yoko Ono proposera en plus, chaque semaine, un extrait. Ceci pour donner aux auditeurs un avant-goût de son opus à paraître. Ainsi, tous les mardis précédant la sortie du disque, elle mettra en ligne une nouvelle chanson à l’écoute.

Peu de gens le savent, mais le matériau derrière le mythique “Imagine” de John Lennon vient de Yoko Ono. En effet, le défunt Beatle s’est basé sur un recueil de poèmes de son épouse pour écrire ce tube. Mais à l’époque, enfoncé dans un processus créatif égoïste et une vision du couple machiste, Lennon ne créditera pas Ono.

En vérité, elle (la chanson) devrait être créditée comme une chanson Lennon-Ono car beaucoup – les paroles et le concept – vient de Yoko

Dira-t-il d’ailleurs dans une interview, dont LesInrocks s’est procuré le contenu.

Mais à cette époque j’étais un peu plus égoïste, un peu plus macho et j’ai comme omis de mentionner sa contribution. Mais ça venait de son livre Grapefruit. Il y a toute une pile de textes à propos “d’imaginer ceci” ou d'”imaginer cela”.