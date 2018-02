Un tableau de Picasso avec sa compagne et sa maîtresse va battre de nouveaux records

Ce tableau exceptionnel représente à travers un même portrait la compagne et la maîtresse du peintre.

C’est à Londres que ce tableau, nommé “Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter)” sera vendu aux enchères le 28 février 2018. Il représente à la fois la compagne du peintre, Marie-Thérèse Walter, et sa maîtresse Dora Maar.

Un chef-d’oeuvre inestimable

Réalisé en 1937, la mêle année que le célèbre “Guernica”, cette petite huile sur toile de 55×46 centimètres est estimée à 50 millions de dollars. C’est dans le cadre d’une vente aux enchère réalisées par Sotheby’s que la peinture sera présentée à ses potentiels acquéreurs.

Ce chef-d’oeuvre du célèbre peintre espagnol est issu d’une période particulièrement créative pour l’artiste. Elle figure au premier plan la compagne de Picasso, Marie-Thérèse Walter, qui “a été sa maîtresse et muse pendant un certain temps, mais aussi Dora Maar, qu’il a rencontrée en 1936, l’année précédent la réalisation de ce tableau, qui apparaît dans cette ombre que l’on voit derrière Marie-Thérèse” selon James Mackie, le directeur du département d’art impressionniste et moderne chez Sotheby’s.

Cette vente intervient à un moment où le prix des chef-d’oeuvres de la peinture atteint des records historiques. Ainsi, le prince Mohammed ben Salmane, héritier du royaume d’Arabie Saoudite, a acquis le célèbre “Salvator Mundi” de Léonard de Vinci pour la modique somme de 450 millions de dollars.