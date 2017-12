En ce week-end de Noël, il est possible que vous vous questionniez en famille sur l’origine de cette fête. Pourquoi s’offre-t-on des cadeaux ? D’où vient réellement le Père Noël ? Où se trouve sa véritable demeure ? Pourquoi mange-t-on de la dinde et de la bûche durant les fêtes ? Découvrez les réponses à toutes ces interrogations qui vous taraudent peut-être depuis de nombreuses années.

Comment sont nées les fêtes de Noël ?

Noël fait référence à la Nativité, un événement biblique. Le mot Nativité est issu du latin “natalis”, qui signifie “relatif à la naissance”. Sa première trace écrite remonte à 1112, sous la forme “nael”. A l’origine, il s’agissait en effet de célébrer la naissance de Jésus Christ à Bethléem. Néanmoins, aucune trace ne précise le jour précis de cette naissance.

La date a été choisie par l’Eglise en 325, au Concile de Nicée. Il s’agit du moment de l’année où le soleil remonte après le solstice d’hiver. Pour l’Eglise orthodoxe, la fête de Noël est célébrée le 6 janvier, étant donné que le calendrier julien diffère du calendrier grégorien. Peu à peu, cette fête chrétienne s’est démocratisée et est devenue le phénomène que l’on connaît.

A quelle époque est apparu le Père Noël ?

Si l’on remonte à l’origine de la célébration de Noël, le personnage n’existait pas. Il est en partie de Nicolas de Myre, dont les reliques auraient permis de ressusciter trois enfants au IVe siècle. Au fil du temps, Saint-Nicolas est progressivement devenu le Père Noël à travers les récits.

Au XVIIIe siècle est apparu en Allemagne le Weihnachtsmann, un homme vivant avec des elfes et des princesses qui rend visite aux enfants sages pour leur offrir des sapins. Le personnage prendra néanmoins la forme qu’on lui connaît au XIXe siècle aux Etats-Unis. Le poème A visit from Saint-Nicholas est notamment publié en 1823, à New York. L’auteur anonyme y décrit le voyage d’un lutin à bord d’un traîneau tiré par huit rennes. Au moment des fêtes de Noël, le fameux lutin effectue une distribution de cadeaux aux enfants. Par la suite, le journal new-yorkais Harper’s Illustrated Weekly évoque en 1860 un vieil homme habillé d’un costume de fourrure et portant une longue barbe blanche. C’est en 1866 que son costume deviendra rouge.

Au fil du temps, la légende du Père Noël tel qu’on le connaît a pris forme. En 1931, la marque Coca-Cola a la brillante idée de faire du Père Noël la star de ses bouteilles. C’est à ce moment que le mythe se propage et qu’on attribuera, à tort, l’invention du personnage à l’enseigne.

Où vit vraiment le Père Noël ?

Plusieurs écoles s’affrontent pour définir le lieu précis d’habitation du fameux bienfaiteur. Pour la plupart d’entre elles, le Père Noël est originaire de Scandinavie. En Norvège, les habitants considèrent que le personnage est né près de Doeback, au sud d’Oslo. Les Suédois estiment quant à eux qu’il serait originaire de Desunda, au nord du pays. Enfin, les Danois pensent qu’il viendrait du Groenland.

La Finlande a d’ailleurs réfuté cette dernière option, estimant qu’il était impossible d’élever des rennes dans le pays à cause du froid. Les Finlandais sont en revanche convaincus que le Père Noël vient de Laponie. Cette théorie est probablement la plus répandue dans le monde.

Le Père Noël disposerait également d’une résidence secondaire sur les îles Christmas. Il peut ainsi profiter de vacances au soleil en compagnie de la Mère Noël.

Pourquoi s’offre-t-on des cadeaux à Noël ?

Les fêtes de Noël sont synonymes de moments en famille, d’un succulent repas mais surtout de cadeaux. A l’origine, les familles chrétiennes s’offraient des présents pour rendre hommage aux Rois Mages, qui étaient venus remettre à Jésus de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Aujourd’hui, des cadeaux sont offerts afin de perpétuer les liens familiaux et sociaux.

Pourquoi décorer un sapin et préparer une dinde ?

La préparation du sapin est une étape incontournable des fêtes de fin d’année. Son origine remonte au moins à 1521, époque à laquelle les premiers sapins de Noël étaient décorés en Alsace. Les représentations de scènes bibliques sur la création du Monde étaient souvent dotées d’un sapin, symbole de vie. L’arbre était souvent entouré d’offrandes telles que des friandises ou des pommes. Les offrandes ont aujourd’hui été troquées contre des guirlandes et des boules.

Au fil des années, certains mets se sont imposés comme les plats traditionnels de Noël. On pense évidemment à la dinde, mais également à la bûche qui est servie en dessert. A l’origine, c’est l’oie qui était traditionnellement préparée à Noël, car elle symbolisait la protection du soleil. Les choses ont ensuite évolué au XVIIe siècle, lorsque les premiers colons d’Amérique sont revenus en Europe avec des dindes dans leur cale. C’est à ce moment que la dinde est progressivement devenue le plat typique des fêtes.

La bûche est quant à elle une continuation de la bûche bénie. Au XIXe siècle, les familles chrétiennes plaçaient une bûche dans l’âtre de leur demeure, la veille du 25 décembre. Lorsque les cheminées ont peu à peu disparu, cette tradition s’est perdue. Le concept de la bûche a toutefois été maintenu, puisqu’elle se trouve désormais dans nos assiettes.

Maintenant que vous êtes incollable sur l’esprit de Noël, il ne vous reste plus qu’à profiter au maximum des fêtes de fin d’année, et ce même si certaines des traditions évoquées ne sont pas respectées. Quoi qu’il en soit, prenez garde à la célèbre “crise de foie”…