Philip Roth, l’un des plus grands écrivains américains, est décédé

L’écrivain américain Philippe Roth est mort à l’âge de 85 ans, six ans après avoir arrêté l’écriture. Sa mort a été annoncée mardi 22 mai dans la soirée par plusieurs médias américains, dont le New York Times et le magazine The New Yorker.

Breaking News: The literary giant Philip Roth has died at 85. He explored themes of lust, vanity and Jewish identity in novels like "Portnoy's Complaint." https://t.co/5ZRj4bGxM5

