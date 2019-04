Notre-Dame de Paris : retour sur l’histoire de la cathédrale

Plus communément appelée Notre-Dame, la cathédrale de l’archidiocèse de Paris est située sur l’île de la cité. Elle est l’une des plus grandes de l’Occident.

Notre-Dame est un édifice à la fois religieux et patrimonial

La pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame date de 1163. La France est sous le règne de Louis VII. En 1160, Maurice de Sully est élu évêque de Paris et il estime que la ville se doit d’avoir une cathédrale à la hauteur des autres grandes villes épiscopales. L’évêque Maurice de Sully reste le premier initiateur de l’édification de la cathédrale. Le projet de construction de Notre-Dame est lancé. Le chantier dure prés d’un siècle, voyant passer plusieurs souverains, après Louis VII, c’est au tour de Philippe Auguste, puis Louis VIII et pour finir Louis IX dit Saint Louis.

La construction de la cathédrale a été marqué par quatre grandes étapes.

1163-1182 : construction du chœur et de son double déambulatoire.

1182-1190 : construction des trois dernières travées de la nef, des bas-côtés et des tribunes

1190-1225 : construction des assises de la façade et des deux premières travées de la nef

1225-1250 : construction de la galerie haute et des deux tours sur la façade.

La cathédrale de Notre-Dame est en constante rénovation. Elle passera sans encombre les deux guerres mondiales et sera le témoin de nombreux événements historiques. Aux 21 -ème siècle, Notre-Dame est le monument le plus visité de France, devant la Tour Eiffel et le Louvre, avec pas moins de 16 millions de visiteurs par an.

Victor Hugo, lié à Notre-Dame de Paris

Son chef-d’œuvre « Notre-Dame de Paris » a été publié en 1831. Il a écrit cet ouvrage pour sauver le monument en piteux état à l’époque. Dans le chapitre intitulé “Notre-Dame”, Hugo écrit :

Sans doute, c’est encore aujourd’hui un majestueux et sublime édifice que l’église de Notre-Dame de Paris.

Il ajoute :

Si belle qu’elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s’indigner devant des dégradations, des mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui avait posé la première pierre, pour Philippe-Auguste qui en avait posé la dernière.

En juillet 1845, une loi fut votée pour la restauration de la cathédrale. Le but de Victor Hugo était enfin atteint.

Depuis sa construction, la cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des grands symboles de Paris et de la France.