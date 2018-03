Les photos colorisées d’une jeune victime d’Auschwitz provoquent l’émotion

C’est un touchant hommage que rend le Mémorial d’Auschwitz à Czesława Kwoka. Cette Polonaise de 14 ans a été tuée par une injection de phénol dans le cœur en 1943.

Elle est morte le 12 mars 1943. Il y a un peu plus de 75 ans, dans l’enfer du camp d’Auschwitz. Czeslawa Kwoka avait 14 ans. Juste avant que sa photo ne soit prise, “selon le témoignage d’un survivant, Wilhelm Brasse, elle a été battue par l’un des gardes” précise le compte du Mémorial dans une série de tweets. Dans les premières photos publiées par le Mémorial, ce sont les clichés originaux en noir et blanc, montrant tout autant la violence des coups reçus.

12 March 1943 | 14-year old Polish girl Czesława Kwoka (camp no. 26947) was murdered in #Auschwitz with a phenol injection into the heart. She was deported by Germans from Zamość region as part of their plan of creating „living space” in the east. [a thread – 1/4] pic.twitter.com/evdX9MpoL9

