Laurent Spielvogel revient avec son spectacle à succès Les Bijoux de Famille au Théâtre parisien de l’Archipel

Célébré en Avignon, et dans plusieurs théâtres parisiens ces dernières années, Laurent Spielvogel n’arrête pas de reprendre son spectacle sur sa vie. Gay, juif, et d’un certain âge, voilà la matière d’un esprit lucide et très imaginatif que l’on écoute en riant. Il n’est pas rare qu’un comédien reconnu au cinéma ou dans un répertoire théâtral classique soit pris par l’envie de se lancer seul en scène. Parmi eux, certains sont gays et jouent de cette identité pour décrire des parcours où la mère joue un rôle important, comme, dans un style assez voisin, Laurent Gérard, Guillaume Gallienne ou, en parodie de diva de music hall, Michel Fau.

Laurent Spielvogel, en costume noir apparaît sur des talons hauts. C’est en hommage à Marlene Dietrich, mais il n’utilisera pas les moyens du travesti au cours du show. Il ne restera pas toujours haut perché. Chez lui, tout est dans l’interprétation, dans le dessin des personnages dont il dessine les traits d’un trait sûr et malicieux. Un spectacle qui fait hurler de rire et dévoile un comédien auteur attachant, à ne pas rater à Paris du 3 au 6 octobre, du 7 au 10 novembre et du 5 au 8 décembre à 20h30.