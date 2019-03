La cinéaste Agnès Varda est décédée à l’âge de 90 ans

View this post on Instagram

Tristesse immense. Pendant près de 65 ans, le regard et la voix d’Agnès Varda ont habité le cinéma avec une inventivité intacte. La place qu’elle y occupait est irremplaçable. Agnès aimait les images, les mots et les gens. Elle est de ceux dont la jeunesse ne s’éteint pas. — Immense sadness. For almost 65 years, Agnès Varda’s eyes and voice embodied cinema with endless inventiveness. The place she occupied is irreplaceable. Agnès loved images, words and people. She’s one of those whose youth will never fade.