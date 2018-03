Jean d’Ormesson, un nouveau prix Littéraire en son honneur

L’Auteur et Académicien Jean D’Ormesson se voit créer un prix en son honneur, et à son image.

L’éditrice Héloise d’Ormesson, fille de l’écrivain aux multiples facettes, annonce la création d’un prix Littéraire en l’hommage de Jean d’Ormesson.

Un prix à l’image de l’homme

Le “prix Jean d’Ormesson” sera “placé sous le signe de l’amour des livres et de l’amitié”. C’est son amour de la vie et cette sorte d’insouciance de l’académicien qui seront mis en avant. Nuls critères cloisonnants, seuls les goûts et les affinités présideront à l’élection du livre adéquat.

Le comité sera présidé par sa femme, Françoise d’Ormesson et composé d’onze autres personnes. Parmi ceux-ci, 5 autres académiciens: Dominique Bona, Marc Fumaroli, Dany Laferrière, Erik Orsenna ainsi que Jean-Marie Rouart. La sélection des ouvrages se veut bienveillante, et le prix avant tout humain. Il sera décerné le 6 juin prochain, se rapprochant au plus près de la date de naissance de l’auteur, né le 16 juin 1925.

Les prix littéraires sont aujourd’hui important dans la carrière des écrivains. Ils permettent, non seulement de valoriser leurs œuvres, mais également de reconnaître leurs engagements ou leur avant-gardisme. Les prix se placent aussi comme des tremplins vers une notoriété plus importante, se voulant gage d’une certaine qualité artistique des ouvrages.

L’homme qui a écrit “Et moi, je vis toujours”, lui qui est un monument de l’histoire, de la pensée et de la littérature française, lui qui a tant fait pour la place des femmes dans le paysage intellectuel, est sans doute l’un des immortels les plus contemporains.