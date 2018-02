Jean-Charles de Castelbajac, de l’art dans la mode et vice versa

INSTAGRAM PAINTING//IWANT// to thank @magdadanysz, her team and My wonderfull team @clementine.giraud @detachedepresse et Deepal and @poemandsun for the help and inspiration to build my exposition+ et magic @hubertdecastelbajac x @gaetan.vigier Merci + pic @aance2

A post shared by Jean-Charles de Castelbajac (@jcdecastelbajac) on Feb 3, 2018 at 4:03pm PST