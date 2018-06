Game of Thrones : l’expo ouvre ses portes à Paris et nous l’avons visitée

Game of Thrones vous manque terriblement et vous trouvez qu’attendre encore un an pour découvrir la huitième et dernière saison est une torture ? On vous comprend. Et on a une solution pour vous faire un peu patienter.

Du 1er juin au 2 septembre 2018, se tient à la Porte de Versailles à Paris l’exposition officielle de la série phare d’HBO intitulée Game of Thrones : The Touring Exhibition. Que contient-elle ? Les fans vont-il l’apprécier ? Nous l’avons visitée il y a quelques heures en compagnie de certains membres du casting, et nous vous livrons notre ressenti à l’écrit et en vidéo (à retrouver en tête d’article) !

Plongée dans Westeros

Quel plus beau rêve pour un fan de Game of Thrones que de pouvoir déambuler dans l’univers de sa série préférée ? Sur plus de 2000 mètres carrés, les visiteurs pourront découvrir plusieurs espaces scénographiques dédiés aux lieux emblématiques du show d’HBO. Dans chaque espace sont exposés des costumes, accessoires et décors symboliques de la série.

La visite commence par un bref résumé de la série sur grand écran qui dévoile les moments les plus forts du show. Inutile donc de vous dire que si vous n’êtes pas à jour, vous risquez de vous faire méchamment spoiler. Le film se termine sur le vol de la corneille à trois yeux, qui surplombe les sublimes pleines enneigées du Nord et nous sommes invités à pénétrer dans le vif du sujet.

On déambule dans le premier espace, et déjà des objets et costumes familiers s’offrent à nous : le costume et l’épée d’Arya, celui du Limier, et surtout la fameuse table des cartes avec les pions symbolisant chaque famille. L’ambiance est feutrée, les lumières éclairent les costumes et le reste de l’espace est plongé dans l’ombre. On s’y croirait.

Un peu plus loin on découvre les costumes et armes des Lannister portés lors des fameuses noces de Margaery Tyrell et Joffrey Baratheon au cours desquelles ce dernier perdit la vie. Dans cette salle, nous pouvons également découvrir une flopée d’accessoires emblématiques de la Famille Lannister : la prothèse en or de Jamie, la main du roi, ou encore les pierres posées sur les yeux des défunts durant les obsèques dans le Grand Septuaire de Baelor.





Pas le temps de s’attarder, les maisons Martell, Bolton et Baratheon nous attendent au tournant. On peut y voir les costumes du regretté Oberyn Martell, des pas du tout regrettés Stannis Baratheon et Ramsay Bolton, ainsi que la superbe tenue rouge de Mélisandre. Mais au loin, Daenerys Targaryen nous fait de l’oeil…

Avant d’arriver dans l’univers d’Essos, un impressionnant crâne de dragon nous souhaite la bienvenue. La Khaleesi est prête à nous recevoir…

Entourée des costumes noirs de son armée d’Immaculés, la robe bleue de Daenerys est fièrement exposée devant une toile symbolisant la ville de Meereen. À ses côtés, on découvre la tenue de sa fidèle servante Missandei. Un peu plus loin sont exposés les œufs de dragons offerts lors de son mariage avec Khal Drogo, ainsi que ses bijoux et le masque des terribles fils de la harpie, qui ont failli lui ôter la vie lors de la saison 6.





On change totalement de décor en pénétrant dans la prochaine pièce. Il s’agit de celle qui nous a le plus impressionnés. Elle représente le temple du Dieu Multiface, dans lequel Arya fait ses armes auprès de Jaqen H’ghar. Ici, nous nous retrouvons dans la salle des visages, dans laquelle les visages conservés des défunts attendent d’être portés par les Sans-Visages. Des écrans interactifs permettent aux visiteurs de se prendre en photo, et de voir ensuite leurs visages s’afficher sur l’impressionnante façade. Frissons garantis !

Pas le temps de s’attarder, déjà Jon Snow et la Garde de Nuit nous attendent à Châteaunoir ! Avant de traverser le mur, nous observons les costumes sombres de Snow et de ses Frères, ainsi que l’épée en acier Valyrien de Jon Snow grâce auquel il peut tuer les Marcheurs Blancs. Nouvelle attraction interactive : une illusion d’optique permet aux visiteurs de se faire photographier en ayant l’impression de gravir le mur de glace grâce à un miroir placé au dessus d’eux. Mais il est temps d’aller voir au-delà du mur…

Déjà des frissons glacés nous envahissent. Devant nous se tiennent deux marcheurs blancs, plus vrais que nature ! D’ailleurs, nous avons l’impression que l’un des deux pourrait ouvrir les yeux à tout moment. Derrière ces créatures, un écran interactif simule une tempête de glace dans laquelle se dessinent les silhouettes de l’armée des morts. Dans cet univers aride, nous découvrons également les costumes des sauvageons, dont celui d’Ygrite, mais également de Hodor et de Brandon Stark. Quelques mètres plus loin, c’est le trône de fer qui nous appelle.

Nous pénétrons dans la dernière salle, et pas des moindres ! Il s’agit en effet de la chambre du trône, dans laquelle est exposé le célèbre trône de fer, qui attise toutes les jalousies depuis 7 saisons. Autour de lui se tiennent les costumes de Cersei Lannister lorsqu’elle accède au trône, de Jamie, de Joffrey (celui de la bataille de la Nera), de Meryn Trant et celui impressionnant de La Montagne.

Sans surprise, la dernière salle débouche sur le fameux gift shop et ces centaines de produits dérivés qui feront craquer tous les fans de la série !

En résumé, nous pouvons vous dire que cette exposition nous a mis des étoiles dans les yeux ! En tant que fans de Game of Thrones, nous avons eu l’impression pendant 2h de déambuler dans les pas de nos héros préférés que nous avons hâte de retrouver en 2019. La dernière saison, actuellement en tournage, promet son lot de sensations fortes et de scènes d’action jamais vues à la TV. Elle sera diffusée en France sur OCS. Composée de seulement six épisodes, qui dureront minimum 1h, la conclusion de la série devrait être intense et bourrée de surprise. Qui dominera Westeros ? Réponse l’année prochaine !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com